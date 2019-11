Zreče: vrtec v zadnjem letu mandata

V predlogih proračunov občine Zreče za leti 2020 in 2021, ki so ju v prvi obravnavi že sprejeli na seji občinskega sveta, denarja za že dlje časa pričakovano obnovo oz. širitev zreškega vrtca ni. Župan mag. Boris Podvršnik je poudaril, da na vrtec niso pozabili. Po njegovih napovedih naj bi se ga lotili v zadnjem letu tega mandata, torej v letu 2022. Če pa bi pred tem za ta projekt dobili kaj državnega denarja, na kar realno ne računajo preveč, pa bi zadevo rešili z rebalansom svojega proračuna.

Podvršnik je sicer že pred časom napovedal, da se nagibajo k rešitvi, po kateri bi vrtec dograjevali modulno. V tem primeru bo prišla prva na vrsto kuhinja, ki jo morajo povečati. V največji enoti Vrtca Zreče, torej v mestu, pa potrebujejo še večnamenski prostor in dodatno igralnico. (Jure Mernik)

