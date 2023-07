Zlata maturantka Gimnazije Slovenske Konjice je Fiona Vodopivec

Na Gimnaziji Slovenske Konjice so dopoldne podelili spričevala maturantom, na zreški srednji šoli pa so se maturantje veselili že pred dnevi.

V pomladnem roku je maturo opravljalo 40 dijakov Gimnazije Slovenske Konjice. Maturo je uspešno opravilo 39 dijakov. Fiona Vodopivec je postala zlata maturantka, saj je dosegla 31 od 34 možnih točk. 17 gimnazijcev je doseglo 20 točk in več, kar nad slovenskim povprečjem, pravijo podatki direktorice ŠC Jasmine Mihelak Zupančič.

V prejšnjem tednu so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature, o čemer smo že poročali TUKAJ.

Več in podrobneje o tem, kako uspešni so bili dijaki Šolskega centra, pa v daljšem prispevku nove številke lokalnega časopisa NOVICE. Izšla bo v četrtek.

(NK; Foto: Foto Nareks)

