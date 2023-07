Na zreški srednji šoli poklicno maturo opravili vsi prijavljeni dijaki, dva dosegla vse točke

Znani so rezultati poklicne mature: na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče so poklicno maturo opravili vsi prijavljeni dijaki, dva med njimi sta dosegla vse možne točke.

Na zreški srednji šoli je torej poklicno maturo opravilo vseh 22 prijavljenih dijakov, to je 20 strojnih tehnikov in dva gastronomsko turistična tehnika. Dva dijaka, Tjan Leskovar in Marko Špes, sta maturo opravila s pohvalo, saj sta dosegla vse točke.

Tudi udeleženci izobraževanja odraslih so v spomladanskem roku uspešno zaključili poklicno maturo: 14 udeležencev v programih predšolske vzgoje in ekonomski tehnik.

V ponedeljek bodo znani še rezultati splošne mature na Gimnaziji Slovenske Konjice.

(NK; Foto: Srednja poklicna ins trokovna šola Zreče)

