Vrata evropske jeseni za Celjane po tekmi v Izraelu močno priprta

Po prvi tekmi zadnjega 4. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo so vrata v evropsko jesen nogometašem Celja precej priprta. Celjani so na gostovanju v Izraelu proti ekipi Maccabi Tel Aviv izgubili s 4:1. Prvi polčas so sicer še držali korak s tekmeci, ki pa so povsem zavladali na igrišču v drugem delu tekme, ko so dosegli kar tri zadetke.

Povratna tekma bo naslednji četrtek, 31. avgusta, v ljubljanskih Stožicah, celjski stadion Z’dežele namreč ne ustreza standardom UEFE za ta nivo tekmovanja.

Foto: NK Celje

