Celjani naredili še en korak proti evropski jeseni, Mariborčani končali evropsko pot

Nogometaši Celja so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Györu na Madžarskem belorusko ekipo Neman Grodno premagali z 1:4 (po dva zadetka sta dosegla Luka Bobičanec in Julien Lamy). S skupnim izidom 5:1 so tako napredovali v play-off kvalifikacij – tako daleč so v Evropskih tekmovanjih prišli prvič v klubski zgodovini. Zadnja celjska ovira na poti v skupinski del konferenčne lige bo izraelski Maccabi Tel Aviv.

Mariborčani so letošnjo evropsko pot končali. Turški Fenerbahče je sinoči v Ljudskem vrtu zmagal z 0:3. S 3:1 je bil boljši tudi že na prvi tekmi v Turčiji. (J. M.)

Foto: Facebook NK Celje

Oglas