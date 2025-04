Vitanjski občinski svetniki se ne strinjajo s postavitvijo vetrnic na Paškem Kozjaku

Vitanjski občinski svetniki so na sinočnji seji sprejeli sklep, da se ne strinjajo s postavitvijo vetrne elektrarne na Paškem Kozjaku.

Občinski svet se torej ne strinja s postavitvijo vetrnih elektrarn na tem zaščitenem naravovarstvenem in kulturnovarstvenem območju.

Pri sprejemu sklepa so upoštevali mnenje občanov in Civilne inciative proti vetrnim elektrarnam na Paškem Kozjaku, ki ne soglašajo s postavitvijo tega polja vetrnih elektrarn.

Župan Andraž Pogorevc je za Radio Rogla in časopis NOVICE ob tem povedal:

Predstavniki Civilne iniciative, ki so se sinočnje seje udeležili s svojo pravno zastopnico, nekdanjo pravosodno ministrico Dominko Švarc Pipan, so s tako odločitvijo svetnikov seveda zadovoljni. Zakaj vetrnic nočejo, bodo občanom Vitanja povedali v nedeljo popoldne na javni predstavitvi svojih stališč v Centru Noordung.

Predstavnik Civilne iniciative Mitja Slatinjek:

Spomnimo, da želi družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) na Paškem Kozjaku postaviti štiri vetrnice, tri v občini Vitanje, eno pa na meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna. Podobni vetrni elektrarni želijo postaviti še v Rogatcu in na Ojstrici, kjer del prebivalcev, združenih v civilni iniciativi, projektoma prav tako nasprotuje.

Daljši prispevek s sinočnje seje vitanjskega občinskega sveta, kjer so med drugim izglasovali tudi spremembo volilnih enot v občini, bo objavljen naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)