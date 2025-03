V Civilni iniciativi nasprotujejo postavitvi vetrnic na Paškem Kozjaku

Doslej so po besedah predstavnikov Civilne iniciative zbrali okoli 700 podpisov proti vetrni elektrarni Paški Kozjak. Javna razprava se predvideva v juniju.

V zadnjih mesecih je nastala Civilna iniciativa proti vetrnim elektrarnam na Paškem Kozjaku. Sestavljajo jo prebivalci občin Vitanje, Dobrna in Mislinja ter drugi, ki nasprotujejo projektu postavitve vetrnic na Paškem Kozjaku.

Kot smo že večkrat poročali, želi družba Dravske elektrarne Maribor na Paškem Kozjaku postaviti štiri vetrnice, tri v občini Vitanje, enega pa na meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna. Skupna moč vetrne elektrarne bo do 28 MW. Predvideni so agregati s polmerom rotorja do 85 metrov in višino stebrov do 140 metrov.

Zakaj v CI nasprotujejo?

Kot je opozoril predstavnik Civilne iniciative proti vetrnim elektrarnam na Paškem Kozjaku (CI) Mitja Slatinjek, bi bile vetrnice, visoke 225 metrov, na gozdnem pobočju Paškega Kozjaka nameščene preblizu prebivalcev. »Prvi prebivalci bi bili od vetrnic oddaljeni od 300 do 400 metrov. Projekt povzroča skrb zaradi vplivov na zdravje ljudi, varnost in na naravo,« je povzel Slatinjek.

Skrbi jih negativen vpliv na zdravje ljudi, varnost pitne vode, pa negativni vplivi zaradi posegov v naravno okolje, fizične nevarnosti v primeru nesreč, ekološki odtis elektrarne, erozija materialov. Ob tem navajajo, da je projekt v nasprotju z ustavnim varstvom pitne vode in da postopek umeščanja projekta ni bil dovolj transparenten in ni upošteval interesov lokalne skupnosti.

»Civilna iniciativa proti vetrnim elektrarnam na Paškem Kozjaku še vedno zbira podpise proti projektu in nadaljuje z aktivnostmi za osveščanje javnosti ter pozivanjem odločevalcev. Organiziramo javne razprave, se povezujemo z naravovarstveniki in drugimi strokovnjaki ter sodelujemo z drugimi civilnimi iniciativami po Sloveniji. Naše delo lahko sproti spremljate na Facebook strani CI in na spletni strani: cipaskikozjak.com,« so sporočili iz CI.

(NK)

