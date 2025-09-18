VITANJE Štiriletni Lari je zahrbtna bolezen v dveh tednih vzela življenje

Družino Medvešek iz Vitanja je na pragu novega šolskega leta doletela neizmerna in nenadna izguba: posloviti so se morali od štiriletne Lare.

Lara Medvešek iz Vitanja je bila vesela, igriva, zvedava in živahna štiriletnica. Polna življenja. Vse do sredine letošnjega avgusta ni kazala nobenih znakov bolezni.

Nadvse rada je kolesarila. Kolo se je naučila voziti že pred svojim tretjim rojstnim dnem. Oboževala je pohode na bližnjo Stenico, kamor sta se z mamico Alenko radi podali, igro s svojima bratcema, dvoletnim Lovrom in osemletnim Urbanom, druženja z otroki iz bližine. Rada je pela in plesala. Oboževala je motorje – ko jo je očka Peter kdaj vzel v naročje in zapeljal kak krog po domačem dvorišču, je neizmerno uživala. Želela je postati motoristka. Starša sta ji poleti kupila manjši otroški motor, a je raje sanjala o tistem bolj tihem, električnem. Nanj ne bo sedla.

Sredi poletja pa je usoda kot oster meč zarezala v ljubeče družinsko življenje in malo Laro iztrgala iz rok ljubečih staršev, vseh, ki so jo imeli radi.

Peter in Alenka Medvešek želita kljub neizmerni bolečini tragično zgodbo o izgubi svoje hčerke deliti z bralci NOVIC – da bi opozorila na hudo bolezen (meduloblastom, maligni tumor na malih možganih), ki jima je v le dveh tednih vzela hčerko, nas opomnila, kaj v življenju zares šteje in izrazila hvaležnost skupnosti, ki jima stoji ob strani.

Prispevek je objavljen v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšel danes.

(NK)

Dobrodelna akcija za družino: