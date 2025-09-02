Vitanje: dobrodelna akcija za družino Medvešek

Na pragu novega šolskega leta je nenadoma in mnogo prerano ugasnilo življenje štiriletne deklice Lare Medvešek, varovanke Vrtca Vitanje.

Njeno kratko otroštvo je bilo polno igrivosti in veselja, ostala pa je praznina, ki je pustila težko rano v srcu vseh, ki so jo imeli priložnost poznati. Besede ne zmorejo izraziti bolečine, ki jo ob tej nepredstavljivi izgubi nosijo njeni najbližji

V kolektivu vrtca in šole Vitanje so skupaj z Rdečim križem in ob medijski podpori lokalnega časopisa NOVICE in Radia Rogla pripravili dobrodelno akcijo za pomoč njeni družini – – mamici, očki ter mlajšemu in starejšemu bratcu.

Verjamemo, da jim lahko s sočutjem in majhnimi dejanji pokažemo, da stopamo ob njih, ko se soočajo s to težko izgubo. Zato vas iskreno vabimo, da po svojih močeh prispevate za pomoč družini – kdor želi in kolikor zmore. Vsak prispevek je znamenje solidarnosti in topline, ki družini sporoča, da v tej stiski niso sami.

Sredstva za družino Medvešek se zbirajo na TRR Rdečega križa:

RKS OZ Slov. Konjice, Stari trg 41, 3210 Slov. Konjice

TRR: SI56 6100 0001 5088 794

Namen: Za družino Medvešek

Koda namena: CHAR

Sklic: 00 02092025