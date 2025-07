VITANJE Po petkovem neurju že zagotovili nujno prevoznost cest, škodo štejejo v milijonih

V Vitanju so po petkovem neurju, ki ga v takšnem obsegu v tej občini ne pomnijo, že zagotovili nujno prevoznost cest oziroma dostope do domov občanov, ki so bili po ujmi odrezani od sveta.

Zaradi izjemne količine padavin so narasli hudourniki, ki so odnašali in poškodovali višje ležeče ceste, sprožilo se je več plazov. Hudinja je prestopila bregove in poplavila pred kratkim odprt novi športni park, spodnje prostore šole ter novega vrtca in več drugih objektov. Po prvih ocenah župana Andraža Pogorevca je nastalo za milijon do dva milijona evrov škode ali več, z uradnim ocenjevanjem škode pa začenjajo danes.

Neurje z izjemno obilnim deževjem je občino Vitanje zajelo v petek okoli četrte ure popoldne. Aktivirana je bila civilna zaščita, na teren je nemudoma odšlo 25 gasilcev in 50 prostovoljcev ter veliko občanov s svojo gradbeno mehanizacijo. S sanacijo so nadaljevali čez konec tedna, tudi danes odstranjujejo nanose in se trudijo odmašiti zamašene prepuste, saj so za danes in jutri znova napovedane nevihte.

Pri obsežni sanaciji računajo na pomoč države, vse ne nujne naložbe Občine pa so za zdaj ustavili, saj bodo dali prednost sanaciji.

Celoten pogovor z županom Vitanja o posledicah petkovega neurja in nadaljnjih ukrepih

Vir fotografij: Andraž Pogorevc/Občina Vitanje/Facebook

