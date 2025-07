Vitanje močno prizadelo neurje

1 od 15

Vitanje je popoldne prizadelo močno neurje. Po navedbah župana Andraža Pogorevca je v hipu pustilo obsežne posledice – kot jih Občina Vitanje v vsej zgodovini ne pomni. Poplavilo je novozgrajeni športni park, prostore novega vrtca ter šolsko kuhinjo. Obilne padavine so sprožile številne zemeljske plazove, odneslo je del pred dvema letoma obnovljene ceste. ‘Škoda je ogromna, številni občani so odrezani od sveta,’ navaja župan.

Na pomoč so že priskočili domači gasilci, gradbena podjetja in prostovoljci.

Vir fotografij: Občina Vitanje, Facebook D. Podgoršek