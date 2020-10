V zreškem Uniorju vsaj 27 zaposlenih s potrjeno okužbo, v zreškem Weilerju 9

Okužbe s koronavirusom se v zadnjih tednih širijo tudi v podjetjih. Na Zreškem o okužbah poročajo iz Uniorja in podjetja Weiler Abrasives.

V zreškem Uniorju je bilo v torek zvečer skupaj že 27 zaposlenih s potrjeno okužbo, še 20 zaposlenih je v karanteni. Kot so nam sporočili iz podjetja, se prvi sodelavci po izolaciji že vračajo nazaj na delo. Poleg številnih preventivnih ukrepov za zajezitev okužb so v podjetju med drugim uvedli še hitre teste na koronavirus.

Tudi v zreškem Weilerju

Okužbe so zaznali tudi v zreški enoti podjetja Weiler Abrasives – med zaposlenimi so do torka popoldne potrdili 9 okužb, 2 osebi sta v karanteni. Iz podjetja so za Radio Rogla sporočili, da delovni proces za zdaj ni okrnjen, zaposleni pa morajo upoštevati več ukrepov za zajezitev širjenja okužbe, poleg obvezne uporabe mask, medosebne razdalje in razkuževanja jim ob prihodu na delo tudi merijo temperaturo. (N. K.)