Okužbe v Uniorju: okuženih 23 zaposlenih, uvajajo tudi hitre teste

Okužbe so potrdili tudi med zaposlenimi v zreškem Uniorju. Trenutno je v podjetju 23 okuženih, 30 oseb je v karanteni. Uvajajo tudi hitre teste na koronavirus.

V Uniorju so prvo okužbo potrdili 13. septembra, do danes pa so okužbe skupaj potrdili pri 23 osebah. V podjetju sklepajo, da je večina okužb vnesena od zunaj, to je iz različnih virov in iz različnih krajev. Spodbudno je, pravijo v Uniorju, da ta teden število dnevno zaznanih okužb upada. Za zdaj tudi poslujejo nemoteno.

Do 13. septembra brez okužb

Spomnimo, da so v Uniorju že na začetku marca sprejeli vrsto preventivnih ukrepov.

“Takrat smo v družbi Unior nemudoma, še pred pojavom koronavirusa v Sloveniji, sprejeli vrsto preventivnih ukrepov, ki so se izkazali za učinkovite, saj nismo zabeležili niti ene okužbe. S sprostitvijo splošnih družbenih varovalnih ukrepov so se zadeve ponovno zaostrile in v Sloveniji je ponovno zaznan velik porast okužb. Kljub vsem varovalnim ukrepom, ki smo jih v sprejeli in se jih trudimo dosledno izvajati, so se med našimi zaposlenimi v preteklem tednu pojavile prve okužbe,” so za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE sporočili iz podjetja.

Uvedli hitre, 15-minutne teste

Po potrditvi virusa pri prvem zaposlenem so stekle vse predvidene aktivnosti: “In sicer še dodatno razkuževanje prostorov, iskanje stikov, dodatni varnostniki za nadzor upoštevanja ukrepov, uvedba samoplačniškega testiranja, ponovna uvedba dela od doma in uvedba drugih dodatnih varovalnih ukrepov,” naštevajo v Uniorju.

Uvedli pa so tudi hitre teste.

“Za zaščito sodelavcev in poslovanja družbe Unior smo se povezali z znano farmacevtsko družbo in s pooblaščeno zdravnico medicine dela ter se dogovorili za izvajanje hitrih testov, kjer je rezultat testiranja znan v 15 minutah. Na ta način bomo lahko na relativno hiter način ugotavljali morebitne okužbe v delovnih sredinah,” pravijo v podjetju in dodajajo, da v tem obdobju posebej aktivno dnevno sodelujejo z NIJZ, pooblaščeno zdravnico medicine dela in Civilno zaščito. Stanje o številu dnevno okuženih že ves čas od pričetka pandemije redno poročajo Civilni zaščiti. (N. K.)

Danes 8 novih okužb na ožjem lokalnem območju

Na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica je sicer bilo danes skupaj potrjenih osem novih okužb z virusom, od tega pet v Slovenskih Konjicah, dve v Zrečah in ena v Vitanju.

V Slovenskih Konjicah je trenutno 35 aktivno okuženih, v Zrečah 14, v Vitanju 6 in v Oplotnici ena oseba.