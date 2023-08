V Vitanju evropski denar za turizem: po poti, kjer so Rimljani tovorili marmor

Turistično ponudbo na Vitanjskem bodo obogatili z novo pohodniško potjo in ureditvijo druge infrastrukture.

Na Občino so pred dnevi namreč prejeli pozitiven sklep za sofinanciranje naložbe, ki jo ocenjujejo na 180 tisoč evrov.

Približno polovico denarja, dobrih 93 tisoč evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Preostanek denarja bo v treh proračunih zagotovila Občina Vitanje, so sporočili z Občine.

Po poti, kjer so Rimljani tovorili marmor

V sklopu projekta bi radi uredili krožno pohodniško pot, ki se bo začela pri Centru Noordung v Vitanju, nadaljevala do približno sedem kilometrov oddaljenega sv. Vida oziroma Beškovnikove kašče ter po nedavno odkriti rimski transportni poti belega marmorja nadaljevala nazaj do Centra Noordung.

Naložba vključuje namestitev informacijsko-usmerjevalnih tabel, dopolnjenih z elementi digitalizacije, tablami s QR kodami in mobilno aplikacijo. Ob tem načrtujejo še ureditev parkirišč za avtodome, avtobuse in osebna vozila pri Centru Noordung, fitnes na prostem, namestitev avtomatov za lokalno pridelano hrano in ureditev stopnic na Hriberco.

Spomnimo, da je arheološka ekipa Pokrajinskega muzeja Celje s partnerji marca očistila krajši odsek tlakovane rimske poti, ki je povezovala rimske marmolome na območju sv. Vida z Vitanjem. »Za izgradnjo in okras rimske Celeje so namreč potrebovali velike in masivne kamnite bloke. Nahajališča marmorja na območju sv. Vida so ena izmed zelo redkih lokacij, kjer je bilo možno dobiti primeren material. V sodelovanju z Občino Vitanje bodo raziskave na območju marmolomov potekale tudi v prihodnje,« so predstavniki muzeja zapisali ob video posnetku, ki prikazuje marčevska dela na poti. Ogledate si ga lahko na YouTube kanalu Pokrajinskega muzeja Celje. (N. K.)

Preberite še: