NAJDBA Je prav vitanjski marmor gradil rimsko Celejo?

V zadnjih treh letih arheologi na območju Vitanja iščejo rimske kamnolome marmorja, ob tem pa so odkrili presenetljivo dobro ohranjeno pot, po kateri so Rimljani marmorne bloke tovorili v dolino.

Čeprav so arheološke raziskave šele na začetku, po prvih ocenah kaže, da bi lahko bil na območju Hudinje eden bolje ohranjenih kompleksov rimskih kamnolomov marmorja pri nas. Morda celo v Evropi. Tukaj bi lahko bil izvor ogromnih količin marmorja, v rimskem obdobju tako želenih velikanskih blokov bele kamnine, ki so kasneje končali v stavbah rimske Celeje in drugih pomembnih rimskih naselbin osrednje Slovenije.

Če bo strokovnjakom to uspelo dokazati, bi lahko bilo odkritje pomembno tudi na svetovni ravni, saj je dobro ohranjenih ostankov rimskih marmolomov danes zelo malo. Na podlagi odkritij bi ugotavljali, kako so se Rimljani tehnično in ekonomsko lotevali pridobivanja materiala za svoje stavbe, spomenike, templje, forume, kipe …

Toda ne delajmo prehitrih zaključkov, opozarja arheolog dr. Jure Krajšek iz Pokrajinskega muzeja Celje, ki se je med prvimi lotil resnega raziskovanja marmolomov na Vitanjskem. Pred njimi je namreč še ogromno raziskav, ki jih bo treba opraviti, da se ambiciozne trditve, ki smo jih navedli v uvodu, dokažejo ali pa ovržejo …

