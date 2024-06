V Celju že sestavljajo hokejsko ekipo za naslednjo sezono

V Hokejskem klubu RST-Pellet Celje že sestavljajo ekipo za naslednjo sezono. Za zdaj predvsem sledijo cilju, ki so si ga dali ob koncu minulega tekmovalnega leta, ko so prvič igrali v Alpski hokejski ligi (AHL). To je, da v Celju zadržijo večino ekipe. Po tem ko so se za nadaljnje sodelovanje dogovorili s trenerjem Galom Korenom so sporočili, da v knežjem mestu ostajajo tudi kapetan Jure Sotlar, Latvijec Mikus Mintautiškis, Nik Grahut, avstrijski vratar Jakob Brandner in Nik Širovnik. (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk

Preberite tudi:

Na klopi celjskih hokejistov ostaja Gal koren

https://novice.si/page/na-klopi-celjskih-hokejistov-ostaja-gal-koren/