Na klopi celjskih hokejistov ostaja Gal Koren

Trener članskega moštva Hokejskega kluba RST-Pellet Celje bo tudi v naslednji sezoni Gal Koren, ki celjsko ekipo vodi od sredine sezone 2021/2022. V sezoni 2022/2023 je Celjane prvič po 29 letih popeljal do brona v državnem prvenstvu, v zadnji sezoni pa so ta uspeh v Celju ponovili. V sezoni 2023/2024 so celjski hokejisti pod vodstvom Korena premierno igrali tudi v Alpski hokejski ligi (AHL). »V pretekli sezoni smo tako ekipno, kot tudi na klubski ravni, postavili trdne temelje in si s tem postavili dober izziv za sezono 2024/2025. Glede na zaključek lanske sezone, ki je bil za nas precej uspešen, se veselim vsega, kar prihaja čez slabe tri mesece. Verjamem v fante in kot vedno, si želim nadgraditi lansko sezono,« je za klubski Facebook profil dejal novi (stari) trener. (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk