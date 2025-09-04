V Celje se je vrnil Rudi Požeg Vancaš



Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da se k njim vrača Rudi Požeg Vancaš. 31-letni krilni napadalec, ki je v celjskem dresu že nastopal med leti 2016 in 2019, je s slovenskimi pokalnimi prvaki sklenil pogodbo do 30. junija 2027.

Rudi Požeg Vancaš je prve minute v članskem nogometu vpisal v domžalskem dresu, največji pečat v Sloveniji pa je pustil prav v knežjem mestu. V sezonah 2017/2018 in 2018/2019 je za NK Celje zbral 26 zadetkov in 10 asistenc in bil ob koncu svoje zadnje sezone v Celju izbran za najboljšega nogometaša lige. Sledil je prestop v Maribor, kjer je igral dve sezoni in pol, nato pa ga je pot vodila v Chernomorets, Tobol, Koper in nazadnje madžarski DVTK.

Foto: NK Celje

