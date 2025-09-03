

Nogometni klub Celje še krepi svoje člansko moštvo, v knežje mesto prihaja Vitaliy Lisakovich. 27-letni reprezentant Belorusije, ki je bil nazadnje član ruske Baltike, je s Celjani sklenil pogodbo do konca koledarskega leta 2026. Lisakovich se sicer najbolj znajde na položaju napadalca, krila ali ofenzivnega vezista. Je produkt nogometne akademije Soligorska, kjer je z mlajšo selekcijo nastopal tudi v UEFA Youth League. V drugi polovici sezone 2017/2018 se je prvič podal na tuje in kot posojeni nogometaš okrepil drugo ekipo zagrebškega Dinama. Naslednjo sezono si ga je v hrvaški eliti izposodil Rudeš, nato pa še Varaždin. Po uspešnem drugem delu sezone 2019/2020 si je prislužil prestop v Rusijo, kjer je oblekel dres moskovske Lokomotive. V ruski prestolnici se je mudil sezono in pol (53 nastopov; 5 zadetkov, 7 asistenc), njegova naslednja postaja pa je bil Kazan, kjer je v sezoni 2022/2023 z 10 zadetki zabeležil svojo najboljšo statistično leto v karieri. V lanski sezoni je Baltiki pomagal do 1. mesta in vrnitve med rusko elito (6 zadetkov, 2 asistenci).

Iz celjskega kluba so medtem tudi sporočili, da je Mark Zabukovnik v Rimu uspešno prestal operacijo kolena in bo zdaj začel obdobje rehabilitacije.

Foto: NK Celje