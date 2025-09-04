Unior bo iskal svež denar: upravi zelena luč za iskanje dodatnih virov financiranja

Nadzorni svet zreškega Uniorja je na četrtkovi seji upravi pod vodstvom Roberta Vuge dal soglasje za začetek izvajanja aktivnosti, potrebnih za pridobivanje dodatnih lastniških virov financiranja.

Kot smo poročali, v Uniorju že več mesecev preučujejo možnosti za dokapitalizacijo, ki bi bila namenjena optimizaciji proizvodnih procesov, avtomatizaciji in naložbam v osnovno dejavnost družbe, to je kovaštvo. Na kakšen način bodo iskali svež denar, morda med obstoječimi lastniki ali pri novem strateškem partnerju, niso sporočili.
So pa nadzornike seznanili z izhodišči strateškega načrta družbe do leta 2031 in s poslovanjem Uniorja v prvi polovici tega leta.
Tako skupina kot matična družba sta v šestih mesecih pridelali vsaka po skoraj tri milijone minusa, pri čemer so v Uniorju poudarili, da sta tako družba kot skupina v drugem kvartalu tega leta sicer poslovali s pozitivnim izidom.
Podrobneje o tem pa pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes.

 

