Tudi Štajerci med najboljšimi slovenskimi športniki

Med najboljšimi slovenskimi športniki so tudi Štajerci. V glasovanju 115 članov Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je med ekipami največ glasov (65) dobila moška rokometna reprezentanca, ki je na januarskem evropskem prvenstvu osvojila četrto mesto – za Slovenijo so med drugim igrali tudi trije takratni člani Celja Pivovarne Laško: Klemen Ferlin, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen (Ferlin je medtem že zapustil Celje). Nogometni klub Celje se je z dvema glasovoma uvrstil na peto mesto. Med posamezniki je Makolčan Tim Gajser zasedel četrto mesto – svetovnemu prvaku v elitnem razredu motokrosa MXGO so namenili pet glasov.

Najboljši trije v kategorijah posameznikov so: moški – Primož Roglič (61), Tadej Pogačar (43), Luka Dončič (6); ženske – Anamarija Lampič (81), Ana Belac (12), Ema Kozin (8). (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar, RZS

