Med najboljšimi slovenskimi športniki tudi Štajerci

Najboljša športnika Slovenije za leto 2019 sta športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Primož Roglič. Med najboljšimi po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije pa so znova tudi Štajerci. Med moškimi so na tretje mesto uvrstili svetovnega prvaka v motokrosu – najboljši je bil v razredu MXGP, Makolčana Tima Gajserja. V ženski konkurenci je bila druga Mariborčanka Ilka Štuhec – svetovne prvakinja v smuku. Za najboljšo ekipo so izbrali moško odbojkarsko reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo – za Slovenijo so na prvenstvu stare celine igrali kar štirje Bistričani – Alen Šket, Žiga Štern, Tonček Štern in Matic Videčnik. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Slovenci in štirje Bistričani so evropski podprvaki v odbojki

https://novice.si/page/slovenci-in-stirje-bistricani-so-evropski-podprvaki-v-odbojki/

Tim Gajser iz Makol je drugič svetovni prvak v razredu MXGP

https://novice.si/page/tim-gajser-iz-makol-je-drugic-svetovni-prvak-v-razredu-mxgp/

Mariborčanka Ilka Štuhec še drugič svetovna prvakinja v smuku

https://novice.si/page/mariborcanka-ilka-stuhec-se-drugic-svetovna-prvakinja-v-smuku/