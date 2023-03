Timiju Zajcu iz Hramš še drugo zlato na domačem svetovnem prvenstvu

Slovenska skakalna reprezentanca v postavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je postala svetovni prvak na ekipni tekmi v Planici. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Za Slovenijo je bila to tretja medalja na domačem svetovnem prvenstvu, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke.

Timi Zajc iz Hramš je tako bronu z mešane ekipne tekme in zlatu s posamične preizkušnje na veliki napravi dodal še drugo zlato. “Ta vikend sem dobil vse, kar sem si želel dobiti. Po medaljah sem ujel Petra Prevca, zdaj potrebujem le še veliko zmag. Zame je to popolno, sanjsko. Upam, da je Peter doma močno navijal in da smo ga razveselili,” se je Zajc v prvi izjavi za RTV Slovenija spomnil Petra Prevca, ki je grdo padel na treningu in s pretresom možganov pristal v bolnišnici.

Foto: Facebook

