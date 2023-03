Timi Zajc iz Hramš je v Planici postal svetovni prvak!

Smučarski skakalec Timi Zajc je na domačem svetovnem prvenstvu v Planici na veliki napravi postal svetovni prvak. Srebro je osvojil Japonec Ryoyu Kobayashi, bron pa Poljak Dawid Kubacki.

“Zaenkrat se mi kaj dosti ne plete po glavi. Bolje si vsega skupaj ne bi mogel predstavljati. Vsi skoki na veliki skakalnici so bili za v knjigo. Danes je moj dan in tako ga bom tudi živel,” je v prvi izjavi za RTV Slovenija dejal novi svetovni prvak.

Zajc je četrti slovenski svetovni prvak v nordijskem smučanju. Pred njim je to uspelo trem skakalcem, in sicer Franciju Petku (1991), Roku Benkoviču (2005) in Emi Klinec (2021).

Foto: Facebook