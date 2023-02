Tamara Zidanšek na Tajskem dvakrat do četrtfinala

Na WTA turnirju z nagradnim skladom 259.303 ameriških dolarjev v Hua Hinu na Tajskem se je teniška igralka Tamara Zidanšek prebila do četrtfinala. Tam jo je ustavila 54. igralka sveta, Kitajka Lin Zhu, ki je bila boljša z dvakrat 2:6. Pred tem je Konjičanka v prvem krogu s 6:2 in 6:3 premagala Avstralko Astro Sharma, v drugem krogu pa s 6:3, 4:6, 6:4 tudi osmo nosilko, Čehinjo Lindo Fruhvirtovo (51. z lestvice WTA).

Tudi nastope v igri dvojic, kjer je moči združila z Ellen Perez iz Avstralije, je Zidanškova končala v četrtfinalu. Slovensko-avstralski par je bil sicer najvišje postavljen, po zmagi v prvem krogu, ko je igral proti Monique Adamczak iz Avstralije in Rosalie van Der Hoek iz Nizozemske (7:6, 6:1), pa je bila nato od njega z 2:6, 4:6 boljša dvojica s Tajvana Hao-Ching Chan / Fang-Hsien Wu. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

Preberite tudi:

Tamara Zidanšek izgubila mesto med sto najboljšimi

https://novice.si/page/tamara-zidansek-izgubila-mesto-med-sto-najboljsimi/