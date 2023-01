Tamara Zidanšek izgubila mesto med sto najboljšimi

Konjiška teniška igralka Tamara Zidanšek je na prvem letošnjem grand slamu, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, prikazala dober tenis. Imela pa je smolo z žrebom in je že po prvem krogu in obračunu z drugo nosilko, Ons Jabeur iz Tunizije, z nastopom tudi končala. S tem ni ubranila lanskih točk, ko se je prebila v tretji krog. To je tudi razlog, da je na lestvici WTA po daljšem času izpadla iz najboljše ‘stoterice’ – izgubila je 34 mest, tako da je po novem 132. igralka sveta.

Ta teden Zidanškova igra na WTA turnirju z nagradnim skladom 259.303 ameriških dolarjev v Hua Hinu na Tajskem. Med posameznicami je v prvem krogu s 6:2 in 6:3 premagala Avstralko Astro Sharma. V dvojicah je tokrat moči združila z Ellen Perez iz Avstralije. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

