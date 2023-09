Tamara Zidanšek domači WTA turnir končala v polfinalu

Trenutno najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je nastope na največjem domačem turnirju končala v polfinalu. Turnir serije ‘WTA 125’ z nagradnim skladom 115.000 ameriških dolarjev v Ljubljani je začela zelo prepričljivo. V prvih dveh krogih je oddala le dve igri – premoč sta ji morali priznati Čehinja Michaela Bayerlova (6:0, 6:1) in rojakinja Pia Lovrič (6:0, 6:0). Zidanškova (četrta nosilka) je nato v četrtfinalu premagala še Rusinjo, osmopostavljeno Eriko Andreevo (6:4, 5:7, 6:2). Po večdnevnih zapletih zaradi neustrezne podlage na osrednjem igrišču v središču Ljubljane pa so polfinale vendarle odigrali na Trgu republike. Na premehkem in luknjastem igrišču pa se Konjičanka ni znašla – z 2:6, 3:6 jo je premagala 177. igralka z lestvice WTA, Turkinja Zeynep Sönmez. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

