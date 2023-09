Konjičanka Tamara Zidanšek osvojila turnir v Bariju

Teniška igralka Tamara Zidanšek je osvojila novo lovoriko, in sicer na turnirju serije ‘WTA 125’ v italijanskem Bariju. V današnjem finalu je s 3:6, 7:5, 6:1 premagala 153. igralko sveta, Slovakinjo Rebecco Sramkovo. Odmeven je tudi njen sobotni skalp, ko ji je morala premoč v polfinalu priznati prva nosilka Alizé Cornet iz Francije (79. mesto na WTA lestvici) – bilo je 7:6, 6:4. Pred tem je petopostavljena Zidanškova, 118. z lestvice WTA, ugnala že tri tekmice.

Po dveh zmagah na Bolu na Braču v letih 2018 in 2019 je za Zidanškovo to tretja lovorika na turnirjih serije ‘WTA 125’. Leta 2021 je na najvišji ravni (WTA) osvojila tudi turnir v Lozani 2021. Med dvojicami ima štiri WTA turnirske zmage.

Naslednji teden, od 11. do 17. septembra, bo Zidanškova igrala na turnirju WTA 125 v Ljubljani. Žreb je odločil, da se bo v prvem krogu pomerila z eno od kvalifikantk.(Jure Mernik)

