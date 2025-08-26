Svit Sešlar prvič zadel med turško elito



Nogometaš Svit Sešlar, ki je lani blestel v celjskem dresu in bil med drugim najboljši podajalec konferenčne lige, je začel dobivati priložnost za dokazovanje tudi med turško elito. Na tekmi 3. kroga tamkajšnje ‘Super lige’ je sinoči svojo ekipo Eyüpspor proti Alanyasporju popeljal v vodstvo že v 1. minuti. Na koncu je Eyüpspor slavil z 2:1 in dosegel prvo zmago v sezoni. Za nekdanjega igralca konjiške Dravinje (v mlajših kategorijah) je bil tokratni zadetek poseben tudi zato, ker je bil prvi v turški ‘Super ligi’. Ko je v sezoni 2023/2024 Eyüpspor še igral v 1. turški ligi (po kakovosti drugem tekmovanju v Turčiji) je Sešlar prispeval dva zadetka. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, FC Eyüpspor

