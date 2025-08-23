Konjičan Žan Vipotnik zadel za točko Swansea Cityja

Prvič v tej sezoni se je med strelce v Championshipu (po kakovosti drugi angleški ligi) vpisal Žan Vipotnik. Konjičan je svoji ekipi zagotovil točko na obračunu 3. kroga, ko je Swansea City gostil Watford. Končalo se je z izidom 1:1, za katerega je z zadetkom v 82. minuti poskrbel Vipotnik, ki je sicer v igro s klopi prišel le šest minut prej. Pred tem so gostje vodili od 35. minute dalje.

V prejšnji sezoni, svoji prvi na otoku, je bil Vipotnik s skupno sedmimi doseženimi zadetki drugi najboljši strelec Swansea Cityja. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Swansea City FC