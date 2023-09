SREČNO, ŠOLARJI! To so prvošolčki s Konjiškega, Zreškega, Vitanjskega in Oplotniškega

Šolski zvonec je zjutraj zazvonil tudi v šolah na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem. Za prvošolce smo v naši medijski hiši znova pripravili presenečenje.

Tradicionalno akcijo obdarovanja prvošolčkov na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem, Oplotniškem in Bistriškem ob podpori prijateljev iz lokalnih podjetij pripravljamo že vrsto let.

Prvošolčkom na teh območjih na prvi šolski dan razdelimo posebne, unikatne zvezke z motivom mačka Maca. Zvezke bo tudi ob začetku letošnjega šolskega leta skupaj prejelo kar tisoč prvošolčkov z območij, kjer berejo lokalna časopisa NOVICE in Bistriške novice.

Prvošolci OŠ Pod goro so se zvezkov takole razveselili:

Takole so bili zvezkov veseli prvošolci šole v Oplotnici:

Prvošolčki OŠ V parku:

Prvošolci iz POŠ Špitalič:

Prvšolci OŠ Loče:

Prvošolčki POŠ Jernej:

Prvošolci POŠ Žiče:

Prvošolci OŠ Vitanje:

Prvošolci OŠ Ob Dravinji:

Prvošolci POŠ Tepanje:

Previdno na cesti!

Ob tem dodajmo, da v okolicah šol te dni policisti in prostovoljci poostreno skrbijo za varnost otrok v prometu, predvsem pa s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na previdnost.

Manj učencev kot lani

V novem šolskem letu bo konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške šole obiskovalo manj učencev kot v lanskem, 2.707, skoraj 30 manj kot lani. Med njimi je 290 prvošolčkov, dva manj kot lani, in prav vse na omenjenem območju bomo danes, na prvi šolski dan obdarili z unikatnimi zvezki, ob podpori lokalnih podjetij.

Največ šolarjev na tem območju sicer obiskuje konjiško šolo Ob Dravinji, kjer je v novem šolskem letu vpisanih 534 otrok, sledi zreška šola s 490 učenci in konjiška šola Pod goro s 472 otroki. Osnovno šolo Oplotnica bo obiskovalo 368 otrok, loško 326 in vitanjsko 208.

Več o številu otrok in novostih na posamezni šoli lahko prebere v daljšem prispevku nove številke lokalnega časopisa NOVICE.

