ZAČETEK ŠOLE Obdarili bomo tisoč štajerskih prvošolčkov!

V medijski hiši Novice in na Radiu Rogla smo, skupaj s prijatelji iz lokalnih podjetij, znova poskrbeli za tradicionalno obdarovanje prvošolčkov.

Tradicionalno akcijo obdarovanja prvošolčkov na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem, Oplotniškem in Bistriškem z največjim veseljem in ob podpori prijateljev pripravljamo že vrsto let.

Prvošolčkom na teh območjih bomo v petek, na prvi šolski dan, z največjim veseljem razdelili posebne unikatne zvezke. Na zvezkih sta Mac in njegova prijateljica, ki ju je posebej za prvošolčke narisala akademska slikarka Tina Konec iz Oplotnice.

Zvezke bo tudi ob začetku letošnjega šoslkega leta skupaj prejelo kar tisoč prvošolčkov z območij, kjer berejo lokalna časopisa NOVICE in Bistriške novice.

KER JIM NI VSEENO ZA PRIHODNOST NAŠI MALČKOV, SO AKCIJO PODPRLI:

Takole veseli so bili zvezkov prvošolčki lani: