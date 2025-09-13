SP Tokio: prvi nastop pripadel članici Kladivarja Klari Lukan



Slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu je odprla Klara Lukan. Članica celjskega Kladivarja je prvi tekmovalni dan tekla v finalu na 10.000 metrov in s časom 31:49,76 osvojila 15. mesto med 27 tekmovalci. Zmagala je olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka Beatrice Chebet iz Kenije s 30:37,61. Lukanova bo v Tokiu nastopila še na 5.000 metrov, Kladivar pa je na vrhunec sezone poleg nje ‘poslal’ še skakalko s palico Tino Šutej in Matica Iana Gučka, slovenskega rekorderja na 400 metrov z ovirami.

Foto AZS, Facebook

