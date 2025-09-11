Celjski Kladivar na vrhunec sezone s tremi atleti



Pred atleti je vrhunec letošnje sezone – svetovno prvenstvo na prostem v Tokiu. Od sobote do naslednje nedelje se bo v družbi najboljših na svetu predstavila tudi deseterica Slovencev, sedem atletinj in trije atleti. Celjski Kladivar bo imel tri svoje adute.

Tina Šutej ima s preskočenimi 475 centimetri 9. izid sezone na svetu v skoku s palico. V Tokio se je uvrstila z izpolnjeno normo (473 cm). Mirne priprave si je z izpolnjeno normo (48,50) na 400 metrov z ovirami pritekel tudi Matic Ian Guček, ki je svoj državni rekord letos spustil do 48,25, s čimer ima 16. izid sezone na svetu. Prek jakostne lestvice Svetovne atletike pa si je vozovnico za Tokio zagotovila Klara Lukan, ki jo čakata nastopa na 5.000 (norma 14:50,00) in 10.000 metrov (norma 30:20,00). Na krajši razdalji ima letos 55. čas na svetu (14:50,40), na daljši pa je na letošnji ‘top lestvici’ na 36. mestu (31:25,84).

Glavni adut slovenske reprezentance za osvojitev medalje bo ptujski metalec diska Kristjan Čeh, ki ima z rezultatom 72,36 metra iz Slovenske Bistrice 3. najboljši izid sezone na svetu. (Jure Mernik)