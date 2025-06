Slovenski atleti drugi na EP 2. divizije in gredo med elito

Slovenska atletska reprezentanca je v 2. ligi ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru zasedla drugo mesto in se prebila med evropsko elito (v 1. divizijo). Po vseh 37 končanih disciplinah, ki so jih izpeljali v dveh dneh, je imela Slovenija 402,5 točke. V konkurenci 16 ekip so bili s 451,5 točkami boljši le Belgijci, napredovanje v višji rang tekmovanja pa so si priborili še tretjeuvrščeni Norvežani (400 točk). Na nehvaležnem četrtem mestu je končala turška reprezentanca, ki je zbrala 382 točk.

Danes sta posamični zmagi za Slovenijo priborila članica celjskega Kladivarja Klara Lukan v teku na 5.000 metrov (15:09,56) in Ptujčan Kristjan Čeh v metu diska (68,21 metra).

Za tretji državni rekord v dveh dneh je poskrbel sprinter na visokih ovirah Filip Jakob Demšar – nova najboljša znamka Slovenca na 110 metrov z ovirami je 13,47. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Atletska zveza Slovenije

