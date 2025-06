Slovenski atleti po prvem dnevu EP na poti med evropsko elito

Slovenska atletska reprezentanca je po prvem dnevu 2. lige ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru na dobri poti, da se prebije med evropsko elito. Po 20 končanih disciplinah – skupaj jih bodo v dveh dneh izpeljali 37, ima Slovenija 214,5 točke. S tem je v konkurenci 16 ekip na želenem tretjem mestu, ki še pelje v 1. divizijo. Vodijo Norvežani (228 točk), pred Belgijci (226,5 točke), četrta je Danska s 197 točkami.

Za edino posamično slovensko zmago je prvi tekmovalni dan poskrbela skakalka s palico Tina Šutej. Ena od dveh kapetanov reprezentance (drugi je Ptujčan Kristjan Čeh, ki bo nastopil v nedeljo) je svoje delo opravila ‘kapetansko’ – preskočila je 470 centimetrov in osvojila vseh možnih 16 točk za svojo ekipo. Pomembna deleža sta v skupni seštevek slovenske reprezentance dodala tudi atlet Atletskega društva Slovenska Bistrica Klemen Modrijančič, ki je v skoku v daljino 7,53 metra zasedel sedmo mesto in izkušena Martina Ratej iz Suhadola – članica Kladivarja je bila osma v metu kopja (53,06 m).

Padla sta dva slovenska državna rekorda. Prvi ga je popravil Rok Ferlan na 400 metrov (44,70), nato še moška štafeta na 4×100 metrov v postavi Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Jurij Beber (39,12). (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Atletska zveza Slovenije