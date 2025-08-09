SLOVENSKE KONJICE Servalka se je zjutraj vrnila v Mini zoo land + VIDEO

Servalka, ki je pred dnevi pobegnila iz konjiškega živalskega vrta Mini zoo land, se je zjutraj vrnila domov, so za Radio Rogla in NOVICE povedali v živalskem vrtu.

Okoli osme ure zjutraj se je servalka sama vrnila tik ob ograjo domačega Mini živalskega vrta. Zaposleni so jo obstopili, ji odprli vrata in jo v notranjost privabili s kosom mesa.

“Z njo je vse v redu. Bila je zelo lačna, a se je že najedla,” so nam povedali v Mini zoo landu, kjer so si oddahnili, da je mačka znova v domačem živalskem vrtu in na varnem.

Potepala se je več dni

Samička servala je iz konjiškega živalskega vrta Mini zoo land ušla več kot teden dni nazaj, potem ko se ji je pri hranjenju zataknil kos hrane v grlu in jo je oskrbnica želela uloviti. Vznemirjena žival je preskočila ograjo z električnim pastirjem in se odtlej večinoma potikala v okolici živalskega vrta, pa tudi več kilometrov proč so jo opazili.

Lastnik živalskega vrta Peter Polegek je bil prepričan, da se bo mačka sama vrnila domov in izkazalo se je, da je imel prav. Večkrat so jo opazili v bližini ograde, danes zjutraj pa so jo naposled tudi uspeli privabiti v notranjost. Dodobra se je najedla, zdaj pa že uživa v družbi svojih dveh mačjih prijateljic.

Ta afriška divja mačka, v konjiškem živalskem vrtu prebivajo tri, sicer ni nevarna ljudem, je pa med Konjičani zadnji dni zbudila precej pozornosti. K sreči se je vse dobro izteklo.

(NK)

PREBERITE ŠE: