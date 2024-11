SLOVENSKE KONJICE Pred Mercator Tehniko danes že precejšnja gneča

Kot smo poročali, bodo čez dober mesec dni zaprli tudi konjiško poslovalnico Mercator Tehnike.

Mercator namreč zapira vse svoje tehnične trgovine, tudi Mercator Tehniko v Slovenskih Konjicah. Novica je med prebivalci širšega Konjiškega zbudila precej zanimanja in odziva na družbenih omrežjih.

Številni bodo takšno trgovino na širšem Konjiškem pogrešali, so pisali, predvsem pa si želijo, da dejavnost prevzame drugi trgovec iz bližine. Bi v Konjice lahko prišel Jager? V podjetju to še preverjamo, prav tako preverjamo, ali bi svojo trgovino v tej stavbi odprl kateri drugi lokalni trgovec s sorodno dejavnostjo.

Popusti in precejšnja gneča že zjutraj

Od danes v fizičnih trgovinah Mercator Tehnike že veljajo nekateri popusti: določeni izdelki iz zaloge bodo do konca novembra naprodaj tudi do 40 odstotkov ceneje, 30 odstotkov popusta strankam obljubljajo tudi na celoten nakup.

Kot kaže so popusti že danes zjutraj pred konjiško poslovalnico privabili številne kupce, pred trgovino je bilo že kmalu po odprtju opaziti gnečo. Vstop v trgovino je urejen tako, da lako kupci vstopajo posamično po predhodni odobritvi varnostnika oziroma zaposlenih. (NK)

1 od 3

Preberite še: