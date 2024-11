Mercator bo do konca leta zaprl vse poslovalnice Mercator Tehnike

Nekaj časa se je ugibalo, zdaj pa so v Mercatorju potrdili: do konca leta bodo zaprli še tiste fizične trgovine Mercator Tehnike, ki jih doslej še niso.

Med 23 poslovalnicami, ki bodo vrata zaprla do konca leta, je tudi trgovina v Slovenskih Konjicah, so za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla potrdili v Mercatorju.

Kot navajajo, nihče zaposlenih naj ne bi ostal brez zaposlitve, saj jim bodo ponudili druga delovna mesta znotraj Mercatorja. Odločitev o zaprtju tehničnih trgovin sprejeli, ker se želijo v prihodnje osredotočiti na svojo osnovno dejavnost, pa tudi zaradi naraščanja spletnega nakupovanja, potrebnih vlaganj v poslovne prostore in razmer na trgu dela. Poslovni prostori bodo sicer na razpolago za nakup ali najem, so še sporočili iz Mercatorja.

Podrobneje o tem v četrtkovi številki lokalnega časopisa NOVICE. (NK)