Slovenska Bistrica danes gosti atletsko elito

Slovenska Bistrica je v pričakovanju velikega športnega dogodka. Popoldne ob 14.00 se v športnem parku začenja 25. Mednarodni atletski miting »Slovenska Bistrica 2025« obenem pa še 23. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 5. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle.

Nastopilo bo približno 300 atletov iz več kot petnajstih držav. Med njimi bo mnogo zvenečih imen svetovne atletike ter večina najboljših slovenskih atletov.

Mu Čehu uspel met preko 70 metrov?

Med tekmovalci bo tudi najboljši slovenski atlet (metalec diska) Kristjan Čeh. Za njim je izjemen začetek sezone – prejšnji vikend je kar dvakrat presegel 72 metrov, najprej v Zagrebu in pred dnevi še na Ptuju. To je posebnost na svetovni sceni. Kakšne občutke ima pred nastopom v Slovenski Bistrici?

»Res je nekaj posebnega preseči 72 metrov dva dni zapored, to še nikomur ni uspelo,« je dejal Čeh, ki se že veseli nastopa v Slovenski Bistrici: »Vedno rad nastopam na domačih tekmah, posebno na Štajerskem – na Ptuju, v Slovenski Bistrici in v Mariboru.

Ko te spremlja in navija zate domača publika, je prav poseben občutek. Veselim se domačih tekem, vem da lahko vržem spet čez 70 m tudi v soboto, to tudi upam.«

Modrijančič: »Rezerve je še veliko«

Med kandidati za najboljša mesta je tudi domači atlet, Klemen Modrijančič, aktualni članski prvak v skoku v daljino (z osebnim rekordom 7.69). Prejšnjo nedeljo je na Ptuju tudi potrdil normo za nastop na evropskem prvenstvu mlajših članov. »Kljub dobri daljavi mislim, da je še veliko rezerve, ki jo bom poskusil izkoristiti že na domačem mitingu. Vzdušje bo tu odlično, kot je vsako leto. Tudi konkurenca bo odlična in naredil bom vse, kar je v moji moči, da skočim čim dlje,« pravi Klemen Modrijančič.

Še to: miting se začenja ob 14. uri in si ga bo mogoče ogledati v živo preko »live streama«, glavni del mitinga pa bo na ogled v živo na Šport klubu (od 17.00 dalje).

