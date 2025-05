To soboto v Slovenski Bistrici 25. mednarodni atletski miting

Atletsko društvo Slovenska Bistrica to soboto, 31. maja, prireja že 25. Mednarodni atletski miting »Slovenska Bistrica 2025« ter 23. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 5. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle.

Miting predstavlja začetek tekmovalne sezone in je z odlično organizacijo in dobrimi tekmovalnimi pogoji postal ena najbolj odmevnih in priljubljenih atletskih prireditev v Sloveniji. Že tretjič zapored nosi naziv World athletics Continental tour – Challenger. Gre za prvi nivo tekmovanj, ki sodijo pod okrilje Svetovne atletske zveze.

Nastopilo bo približno 300 atletov iz več kot petnajstih držav. Med njimi bo mnogo zvenečih imen evropske in svetovne atletike ter večina najboljših slovenskih atletov, prav tako bodo nastopili vsi najboljši domači atleti – iz Atletskega društva Slovenska Bistrica, napoveduje direktor mitinga Boštjan Fridrih.

Kateri elitni atleti prihajajo? In kje se nadejajo osebnih rekordov ali rekordov mitinga?

V nadaljevanju poročilo, ki ga je pripravil Boštjan Fridrih:

“Odlična zasedba na 23. Stepišnikovem memorialu meta kladiva

Kladivo je že od nekdaj ena izmed osrednjih disciplin mitinga, o tem priča tudi zgodovina, saj smo na bistriškem mitingu gostili že kar dva olimpijska prvaka (Kozmus, Pars).

V močni mednarodni konkurenci, bodo v moški kategoriji kandidati za najvišja mesta Slovak Marcel Lomnicky (79,19m), finalist olimpijskih iger v Riu (5. mesto) ter dvakratni finalist svetovnih prvenstev, trojica odličnih Madžarov Szabados (75,14), Czeller (74,24) in Cseko (71,59) ter najboljši slovenski metalci, na čelu z Janom Emberšičem, ki je letos prvič presegel mejo 70m (70,58).

V ženski kategoriji bomo spremljali zelo zanimiv boj tujk. Favoritinje za najvišja mesta so Estonka Anna Maria Čeh (69,85), sicer soproga našega rekorderja v metu diska Kristjana Čeha, Alžirka Tatar Zahra (69,65), Holtzhausen Leandri iz Južne Afrike (67,95) ter mlada Madžarka Csatari Jazmin (64,02)

Peti memorial Marjana Štimca v suvanju krogle

Letos bo glavni favorit za zmago Armin Sinančević iz Srbije, osvajalec srebrne medalje pred lanskega Evropskega prvenstva v Munchnu. Arminov osebni rekord znaša 21,88 metra in že dvakrat je zmagal na mitingu v Bistrici. Na Olimpijskih igrah v Tokiu je osvojil odlično 7. mesto.

Mesud Pezer iz Bosne in Hercegovine bo največja konkurenca Arminu. Mesud je stalni gost našega mitinga. Na lanskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Carigradu je osvojil 7. mesto, sicer pa se je na zadnjih štirih dvoranskih prvenstvih stare celine vedno uvrstil med osem najboljših. Prav tako je bil trikrat med najboljših devet na svetovnih dvoranskih prvenstvih. Njegov osebni rekord znaša 21,48 metra.

Nastopila bosta tudi dva mlada tekmovalca iz Švice ter najboljši Slovenec zadnjih let, Blaž Zupančič iz Ljubljane.

Ponovno bo v igri »osmica«

Skok v daljino za moške je bila vedno ena izmed osrednjih disciplin tekmovanja. Najboljši prijavljen rezultat ima Romun Toboc Valentin, in sicer 8,03 metra.

Za visoke uvrstitve se bodo borili vsi trenutno najboljši slovenski skakalci. Nastopili bodo kar trije Bistričani, in sicer se po dolgotrajni poškodbi kolena vrača Nino Celec (7,62), ki je zelo solidno odprl sezono na prostem, aktualni članski prvak na prostem in v dvorani Klemen Modrijančič (7.69), ki je v nedeljo na Ptuju tudi potrdil normo za nastop na evropskem prvenstvu mlajših članov (7,55) ter njegov mlajši brat Matic (7,17), ki bo poizkušal uloviti normo za nastop na OFEM-u, katera znaša 7,25 metra.

Obeta se zelo zanimiv tek na 100 metrov

V moškem teku na 100 metrov bomo videli vse najboljše slovenske šprinterje, na čelu z Anejem Čurin Praprotnikom, ki je lani že tekel z nekoliko premočno pomočjo vetra 10,16 (osebni rekord 10,24). Tekli bodo tudi Šušteršič, Gumilar, Skočir ter ostali, ki so na prvih tekmah že pokazali odlično pripravljenost. Ob ugodnem vetru bo rekord mitinga prav gotovo ogrožen (10,35).

Tudi v ženskem šprintu se bodo ob odsotnosti Maje Mihalinec Zidar pomerile vse najboljše Slovenke.

Sicer pa bodo na koncu tekmovanja letos ponovno na urniku štafete 4×100 metrov (prvič tudi za ženske). Tako pri članicah in članih se bosta predstavili A in B štafeti Slovenije. Nastop štafet je pomemben predvsem za pripravo, na letos najpomembnejše atletsko tekmovanje v Sloveniji, Evropsko ekipno prvenstvo 2. lige, ki ga bo 28. in 29. junija gostil Maribor.

V metu diska se bo občinstvu predstavil najboljši Slovenski atlet zadnjih let, Kristjan Čeh

Kristjan je svojo izjemno pripravljenost pokazal minuli vikend, ko je dva dni zapored presegel 72-metrsko znamko (72,34-nov DR), kar je tudi 6. najboljši izid v zgodovini meta diska.

Največji konkurenti bodo Martin Markovič (65,69) iz Hrvaške, Huszak Janos (65,54) iz Madžarske ter Grubiša Voislav (65,29) iz Bosne in Hercegovine.

Čaka nas prava poslastica in morda v Bistrici vidimo prvič met preko 70 metrov.

Zanimivi teki na 400 metrov za moške

V moškem teku na 400 metrov bomo lahko spremljali izredno kvalitetno tekmovanje. V boju za zmago bodo tako Rok Ferlan (45,52s), Danylenko Danylo (46,04) iz Ukraine ter Lovro Mesec Košir (46,43).”