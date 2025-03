Robotiki s konjiške šole Pod goro znova na svetovno prvenstvo: donacije za plačilo poti v Južno Afriko že zbirajo

Robotiki s konjiške Osnovne šole Pod goro gredo znova na svetovno prvenstvo: v začetku maja potujejo v Južno Afriko, donacije za plačilo poti že zbirajo.

Robotiki s konjiške Osnovne šole Pod goro gredo znova na svetovno prvenstvo. Na nedavnem državnem prvenstvu First Lego Lige regije v Kopru so namreč med 30 ekipami iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore osvojili 1. mesto v robotski tekmi in 2. mesto v skupni razvrstitvi.

Na robotski tekmi so bili najboljši v državi kot tudi v regiji Adria, celoten izziv letošnje sezone Pod gladino pa so tako v državi kot v regiji končali na drugem mestu.

Mentor Dominik Trsternjak je za Radio Rogla povedal:

Maja v Cape town

Ekipa, ki jo sestavljajo osmošolci Jaša Gošnik, Gašper Krančan in Luka Kampuš, sedmošolci Tajda Jureša, Nana Ogradi in Anže Oblak ter šestošolec Lenart Kropec, pod mentorskim vodstvom učitelja Dominika Trstenjaka, 4. maja tako potuje na svetovno prvenstvo v Južno Afriko, kjer bo nastopilo 100 ekip iz celega sveta. Prvenstvo bo od 6. do 9. maja v mestu Cape Town.

Ker je pot draga, zbrati morajo okoli 25 tisoč evrov, računajo tudi na pomoč lokalnega okolja.

Kako jim pomagati na svetovno prvenstvo?

Udeležba na prvenstvu za ekipo pomeni velik finančni zalogaj. Celoten strošek je ocenjen na približno 25.000 evrov. Vsa sredstva mora ekipa zagotoviti sama.

Podatki za nakazilo:

SKLIC: SI00 760-141 Donacija robotika (FLL)

TRR ZA NAKAZILO (ŠOLE): SI56 01314-6030680822

Vse informacije o tem, kako mladim z donacijo pomagati na svetovno prvenstvo, so objavljane na spletni strani OŠ Pod goro.

Na svetovno prvenstvo so robotiki OŠ Pod goro potovali že lani: