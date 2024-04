Ekipa konjiške Osnovne šole Pod goro to soboto potuje v ZDA!

Ekipi šolarjev konjiške OŠ Pod goro je dober rezultat na tekmovanju First Lego liga omogočil nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA. Zdaj je jasno: ekipa v Houston odpotuje že to soboto, z velikimi pričakovanji in polna tekmovalne vneme.

Stroške poti, ki za ekipo šestih šolarjev in dva spremljevalca znaša okoli 15 tisoč evrov, jim bodo pomagali pokriti donatorji, društva, lokalna skupnost, pa tudi posamezniki z nakazili prostovoljnih prispevkov. Mentor ekipe, učitelj Dominik Trstenjak, je povedal, da so do začetka tega tedna že uspeli zbrati okoli 10 tisoč evrov, kar je dovolj za osnovne stroške, kot so letalske vozovnice, prenočišče in kotizacija, vendar prispevke do nadaljnjega še zbirajo, da bodo lahko plačali tudi druge stroške. Tako je še mogoče nakazati kak prispevek na šolski račun.

Podatki za nakazilo:

SKLIC: SI00 760-141 Donacija robotika (FLL)

TRR OŠ POD GORO za nakazilo: SI56 01314-6030680822

(N. K.)