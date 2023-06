Radio Rogla in Sparkasse na morje peljeta dva avtobusa otrok in babic ter dedkov!

Radio Rogla bo v sodelovanju z Banko Sparkasse to poletje na morje odpeljal kar dva avtobusa babic, dedkov in vnukov.

Radio Rogla in Banka Sparkasse bosta to poletje na morje odpeljala kar dva avtobusa babic, dedkov in vnučk ter vnukov. Ob praznovanju Letke Radia Rogla smo lani zasnovali posebno medgeneracijsko akcijo, ki jo nadaljujemo tudi to poletje.

Prijetno morsko doživetje ponovno omogočajo v Banki Sparkasse. Veseli se je predsednik uprave Sparkasse Tomaž Šalamon, ki je ob tem povedal: »Projekt je bil lani odlično sprejet. Zavedamo pa se, da si še več starih staršev in njihovih vnukov želi skupaj na morje, zato letos zanje organiziramo kar dva avtobusa. V Sparkasse se trudimo vračati v okolje in graditi boljši jutri pod sloganom #Verjemivjutri. Vsem udeležencem želim prijetno doživetje!«

Babice, dedki in njihovi vnuki ter vnukinje se bodo na morje odpeljali 5. julija. Nekaj časa za prijavo je še (TUKAJ) – toda le do tega petka, ko bo v Slovenskih Konjicah potekala največja zabava ob začetku počitnic, 26-letka Radia Rogla.

Akcija Mi gremo na morje poteka ob podpori Humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Tukaj lahko vidite, kako lep morski dan smo preživeli lani: