PRVI ŠOLSKI DAN Z unikatnimi zvezki bomo znova obdarili tisoč prvošolcev!

Na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem bo v ponedeljek prvič v šolo odšlo 318 otrok: vse prvošolčke tega in bistriškega območja pa bomo znova obdarili z unikatnimi zvezki.

318 prvošolcev bo v novem šolskem letu obiskovalo osnovne šole v konjiški, zreški, vitanjski in oplotniški občini, kar je 16 več kot lani.

Vseh osnovnošolcev na omenjenem območju bo nekaj manj – skupaj jih v ponedeljek v šolo odhaja 2.706, lani jih je bilo 2.713.

Zvezki Mac za tisoč prvošolcev!

Tudi letos pri Radiu Rogla in lokalnih časopisih NOVICE ter Bistriške novice nadaljujemo tradicionalno akcijo obdarovanja prvošolcev. Na območjih, kjer berejo ta lokalna časopisa, bodo na prvi šolski dan z unikatnimi zvezki obdarili kar tisoč prvošolcev. Motiv mačk, ki krasi te posebne zvezke, je posebej zanje pred leti narisala akademska slikarka Tina Konec, akcija pa letos poteka že devetič.

Takole veseli so bili zvezkov prvošolci lani:

Akcijo podpirajo: