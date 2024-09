PRVI ŠOLSKI DAN: Prvošolčkom prinaša unikatne zvezke Mac

Na Konjiškem, Zreškem, Oplotniškem, v Vitanju in Ločah je šolske pragove danes prestopilo 2713 osnovnošolcev, od tega 302 prvošolcev. Vse, ki so se v šolo danes podali prvič, smo v naši medijski hiši ob podpori prijateljev iz lokalnih podjetij obdarili z unikatnimi zvezki Mac!

Kakšno vzdušje je vladalo na posameznih šolah?

OŠ LOČE

V Ločah je šolski prag prvič prestopilo 37 osnovnošolcev, še 15 jih bo obiskovalo podružnično šolo v Žičah in 7 v kraju Jernej. Na OŠ Loče je prvošolce pozdravil konjiški župan Darko Ratajc:

Zvezkov so se razveselili učenci 1. a in 1. b v OŠ Loče:

Unikatni zvezki so svojo pot našli tudi do podružnične šole v Žičah:

To fotografijo pa nam pošiljajo prvošolci z Jerneja:

OŠ ZREČE

Prag zreške osnove šole je danes prestopilo 49 prvošolcev, še štirje so prestopili prag podružnice šole na Stranicah in 6 prvošolčkov podružnične šole v kraju Gorenje. Za spomin na ta dan so domov odnesli unikatne zvezke, ki so jih bili nadvse veseli!

OŠ POD GORO

OŠ Pod goro bo v tem letu obiskovalo 42 prvošolcev. Poglejte, kako so se otroci razveselili unikatnih zvezkov:

Zvezkov so se razveselili tudi otroci podružnične šole V parku.

Zvezki so narisali nasmehe na obraze tudi najmlajšim učencem podružnične šole Špitalič:

OŠ VITANJE

V prvem razredu je 19 učencev, ki bodo to leto preživeli z učiteljico Urško Korošec in strokovno delavko Tadejo Forjan.

