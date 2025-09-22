Primož Kotnik s Skomarja vzgojil najtežjo in najlepšo bučo v državi

Primož Kotnik s Skomarja je vzgojil najtežjo in najlepšo bučo v državi.

V Mozirskem gaju so minulo soboto namreč pripravili 15. Državno tekmovanje za najtežjo bučo. Pohorski orjakinji, ki jo je na Skomarju vzgojil mladi inženir agronomije, je tehtnica pokazala kar 679 kg, kar je bilo dovolj za prvo mesto. Primoževa buča je bila razglašena tudi za najlepšo v Sloveniji.

Primož Kotnik se pridelave buč velikank na domači kmetiji loteva že več let. Vsako leto precej časa posveti skrbi zanje, vse od zgodnje pomladi do jeseni. Kot pravi je najpomembneje, da vzgoji kakovostno sadiko, da buče dovolj zaliva in primerno gnoji, vreme pa ne sme biti ne prevroče in ne prehladno, je povedal za lokalni časopis NOVICE, kjer bo ta četrtek tudi objavljen daljši prispevek. (NK)

1 od 5

Takole se je Primož odrezal lani: