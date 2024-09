Primož Kotnik s Skomarja pridelal najlepšo in eno najtežjih buč

Skomarjan Primož Kotnik je letos pridelal najlepšo in tretjo najtežjo bučo v Sloveniji.

Primož Kotnik s Skomarja se je minuli konec tedna znova udeležil Državnega tekmovanja zanajtežjo bučo, ki so ga že 14. organizirali v Mozirskem gaju v sodelovanju z društvom Bučmani iz Oplotnice. Njegova buča je najlepša od vseh, ki so sodelovale na tekmovanju, pri teži pa je s 524 kilogrami dosegla tretje mesto.

Primož Kotnik je za lokalni časopis NOVICE povedal več o tem, kako se loteva pridelave buč velikank.

Rekordna lubenica!

Najtežjo bučo, težko 615 kilogramov, je letos sicer vzgojil Uroš Fifolt. Drugo mesto je osvojila 528-kilogramska buča, ki jo je vzgojil Sebastijan Kojzek. Letos državnega rekorda v teži buč (842 kilogramov) niso podrli, so pa dobili novi rekord v dolžini buče: buča, ki jo je pridelal Erik Rink Perme iz Litije, je bila dolga kar 305 centimetrov. Prav tako so podrli državni rekord v najtežji lubenici. Novi rekord tako znaša 82 kg, državno rekorderko je pridelal Janko Lovše iz Trebnjega, so sporočili iz Mozirskega gaja, kjer bodo buče velikanke na ogled še do 6. oktobra, v času, ko poteka tradicionalna razstava buč in jesenskega cvetja. (NK)