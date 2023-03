Prijave na 11. Konjiški maraton so odprte

Organizatorji Konjiškega maratona so odprli ‘first minute’ prijave za letošnjo enajsto izvedbo, ki bo 24. septembra. Prijave do konca marca bodo tudi najcenejše (29 evrov), s 1. aprilom pa bodo tri evre dražje. Predsednik organizacijskega odbora Anton Noner je ob tem opozoril, da bodo z naslednjim mesecem odprli še zelo priljubljene skupinske prijave. Na vseh dosedanjih maratonih z dušo so tekačice in tekači prejeli bogate darilne vrečke in Noner obljublja, da bo tako tudi letos. Potrudili se bodo, da bodo letos vrečke še bolj polne, prav tako pa bo še bogatejši tudi ves spremljevalni program.

Na koliko bo število tekačev na 5, 10 in 21 kilometrov omejeno, pa že lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Konjiški maraton bo znova državno prvenstvo

https://novice.si/page/konjiski-maraton-bo-znova-drzavno-prvenstvo/