Konjiški maraton bo znova državno prvenstvo

Do 11. Konjiškega maratona je še skoraj osem mesecev. To pa ne pomeni, da organizatorji sedijo križem rok. Znova so poskrbeli, da bo tudi letošnji dogodek imel poleg rekreativnega precej močan tekmovalni pomen. Pred dnevi sta predsednika organizacijskega odbora Antona Nonerja v Slovenskih Konjicah obiskala novi predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš in direktor AZS Nejc Jeraša. Podpisali so pogodbo, s katero je AZS Konjičanom znova zaupala organizacijo državnega prvenstva v cestnih tekih na 10 kilometrov. Načrtovano je, da bodo tekači znova imeli na voljo tudi preizkušnji na 5 in 21 kilometrov. Daljši prispevek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (JM)

